. Не узнаю вас в гриме: 25 фильмов, в которых главные актеры абсолютно непохожи сами на себя
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Не узнаю вас в гриме: 25 фильмов, в которых главные актеры абсолютно непохожи сами на себя

Не узнаю вас в гриме: 25 фильмов, в которых главные актеры абсолютно непохожи сами на себя

Грим все-таки обладает невероятной силой. 

Он способен изменить человека до неузнаваемости. 

Да так, что иногда даже известных актеров распознать практически невозможно! 

И подборка IMDB является лишним тому доказательством

1. Дженнифер Лоуренс

2. Джейкоб Тремблей

3. Бенисио Дель Торо

4. Уорик Дэвис

5. Эрик Штольц

6. Майк Майерс

7. Адевале Акиннуойе-Агбадже

8. Стеллан Скарсгард

9. Тим Пиготт-Смит

10. Джим Керри

11. Майкл Китон

12. Брэд Питт

13. Рэйф Файнс

14. Даг Джонс

15. Хьюго Уивинг

16. Кае Александр

17. Ричард Брэйк

18. Уильям Форсайт

19. Идрис Эльба

20. Дэнни ДеВито

21. Хелена Бонем Картер

22. Вирджиния Хей

23. Николь Кидман

24. Роберт Инглунд

25. Джон Хёрт

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По материалам: Юмор

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