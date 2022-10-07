. Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил
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Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил

Никита Пресняков сбежал из страны и всех подставил
Артист Никита Пресняков ни кого, не предупредив, улетел к маме в Америку. В эту пятницу, 7 октября, со ссылкой на осведомленные источники появилась информация о мобилизации старшего внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Сообщалось, что молодого человека якобы забрали прямо с репетиции в Московском Губернском театре, где он играет главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Но, как оказалось, эта информация не соответствует действительности. Никита Пресняков уже три недели как покинул Россию.   
«Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле», — рассказали в окружении Никиты Преснякова. В США находится и мама Никиты Преснякова Кристина Орбакайте. Она воспользовалась паузой в работе, чтобы провести время с дочкой Клавой и мужем Михаилом Земцовым, которые постоянно живут в Америке. «Должна была недавно вернуться, но решила прилететь позже, так как у нее, говорят, сорвался спектакль, в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль», — добавил источник «СтарХита».
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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