. Никита Пресняков высказался о мобилизации

Музыкант и актер Никита Пресняков прояснил ситуацию со своей мобилизацией. Его поддержал и отец. Слухи о мобилизации звезд не дают покоя россиянам. До недавних пор такие случаи можно было пересчитать по пальцам, но 7 октября появилась неожиданная новость — мобилизовали Никиту Преснякова, внука Аллы Пугачевой. О призыве старшего сына Кристины Орбакайте сообщил «Пятый канал», который нельзя уличить в распространении фейков, однако многие отказывались верить услышанному. Спустя полчаса супруга Никиты Алена Краснова категорично опровергла эту новость. «Это все слухи и неправда!» — заявила Алена Краснова в беседе с Woman.ru. А вскоре и сам Пресняков-младший высказался. Сообщения о том, что его забрали в военкомат с репетиции, артист назвал ложью. «Это все фейк», — ответил Никита одному из подписчиков своего Телеграм-канала.В Губернском театре информацию о мобилизации внука Аллы Борисовны также поспешно опровергли. Представители учреждения культуры отметили, что Никита Пресняков занят в одном спектакле — «Безымянная звезда» — и участвует в репетициях во все положенные дни. Находится он сейчас в России или за ее пределами — неизвестно. Никита Пресняков не служил в армии, а также не проходил никакой специальной подготовки, так что не может быть мобилизован. Тем временем, россияне ждут комментария от знаменитой бабушки актера. По мнению пользователей Сети, Примадонна непременно отреагирует на фейк-новость. Вместе с тем причастность к сыну решил продемонстрировать в Сети Владимир Пресняков, опубликовав детский снимок Никиты рядом с его братьями Арсением и Иваном.«Три брата!» — с гордостью подписал кадр Вдадимир Пресняков.