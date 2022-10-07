. Никита Пресняков высказался о мобилизации
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Никита Пресняков высказался о мобилизации

Никита Пресняков высказался о мобилизации
Музыкант и актер Никита Пресняков прояснил ситуацию со своей мобилизацией. Его поддержал и отец. Слухи о мобилизации звезд не дают покоя россиянам. До недавних пор такие случаи можно было пересчитать по пальцам, но 7 октября появилась неожиданная новость — мобилизовали Никиту Преснякова, внука Аллы Пугачевой. О призыве старшего сына Кристины Орбакайте сообщил «Пятый канал», который нельзя уличить в распространении фейков, однако многие отказывались верить услышанному. Спустя полчаса супруга Никиты Алена Краснова категорично опровергла эту новость. «Это все слухи и неправда!» — заявила Алена Краснова в беседе с Woman.ru. А вскоре и сам Пресняков-младший высказался. Сообщения о том, что его забрали в военкомат с репетиции, артист назвал ложью. «Это все фейк», — ответил Никита одному из подписчиков своего Телеграм-канала.
В Губернском театре информацию о мобилизации внука Аллы Борисовны также поспешно опровергли. Представители учреждения культуры отметили, что Никита Пресняков занят в одном спектакле — «Безымянная звезда» — и участвует в репетициях во все положенные дни. Находится он сейчас в России или за ее пределами — неизвестно. Никита Пресняков не служил в армии, а также не проходил никакой специальной подготовки, так что не может быть мобилизован. Тем временем, россияне ждут комментария от знаменитой бабушки актера. По мнению пользователей Сети, Примадонна непременно отреагирует на фейк-новость. Вместе с тем причастность к сыну решил продемонстрировать в Сети Владимир Пресняков, опубликовав детский снимок Никиты рядом с его братьями Арсением и Иваном.
«Три брата!» — с гордостью подписал кадр Вдадимир Пресняков.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

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