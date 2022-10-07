. Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Украины и Белоруссии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Украины и Белоруссии

Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Украины и Белоруссии

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали российская правозащитная организация "Мемориал"*, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и правозащитник из Белоруссии Алесь Беляцкий. Об этом сообщается в твиттере (заблокирован в России) Нобелевской премии.

Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть, защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии, — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Организация "Мемориал"*, созданная в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений Советского государства, была ликвидирована решением Верховного суда России в феврале этого года.

Решение Нобелевского комитета обсуждают в соцсетях. Самый мощный ход Нобелевского комитета на моей памяти. Буквально премия мира для того, чтобы призвать мириться. Чтобы гражданские общества трех стран искали общий язык, а не враждовали, — прокомментировала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

У нас "Мемориал"* разгромили, а в мире — это один из трех нобелевских лауреатов в этой престижнейшей "номинации". Поздравления и слова поддержки всем, кто причастен к "Мемориалу"*! — написала в своем телеграм-канале журналистка Арина Бородина.

Ранее сообщалось, что кандидатами на премию мира также были президент Украины Владимир Зеленский и белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская.

*Внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирована


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей
"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Яна Поплавская готова идти на войну
Яна Поплавская готова идти на войну
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу

Еще по теме

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира
Нобелевскими лауреатами стали 900 человек, женщин – только 48
В Осло назвали лауреата Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира получила антиядерная кампания