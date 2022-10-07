. Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Украины и Белоруссии

Вадим Карасев

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали российская правозащитная организация "Мемориал"*, украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и правозащитник из Белоруссии Алесь Беляцкий. Об этом сообщается в твиттере (заблокирован в России) Нобелевской премии.

Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они на протяжении многих лет отстаивали право критиковать власть, защищать фундаментальные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия в документировании военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значимость гражданского общества для мира и демократии, — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Организация "Мемориал"*, созданная в 1987 году для сохранения памяти жертв репрессий и преступлений Советского государства, была ликвидирована решением Верховного суда России в феврале этого года.

Решение Нобелевского комитета обсуждают в соцсетях. Самый мощный ход Нобелевского комитета на моей памяти. Буквально премия мира для того, чтобы призвать мириться. Чтобы гражданские общества трех стран искали общий язык, а не враждовали, — прокомментировала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

У нас "Мемориал"* разгромили, а в мире — это один из трех нобелевских лауреатов в этой престижнейшей "номинации". Поздравления и слова поддержки всем, кто причастен к "Мемориалу"*! — написала в своем телеграм-канале журналистка Арина Бородина.

Ранее сообщалось, что кандидатами на премию мира также были президент Украины Владимир Зеленский и белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская.

*Внесена Минюстом в реестр НКО-иноагентов и ликвидирована

Ксения Смирнова