. Новые программы обучения в авторской школе Анастасии Громыко

Вадим Карасев

Новый проект таролога Анастасии Громыко стал доступен для жителей России и Белоруссии. Авторская школа по обучению Таро предлагает эксклюзивные методы познания себя и мира. Курсы школы - прекрасный шанс попасть в мир Таро, пройти обучение с нуля или повысить уровень знаний.

Особенности Школы Таро Анастасии Громыко

Многоплановая программа обучения, предлагаемая на сайте gromiko.info, разработана тарологом по итогам многолетнего обучения у мастеров и осмысления личного опыта работы. Для Анастасии Таро является инструментом познания себя и окружающего мира. Обладая многогранными знаниями она понимает преимущества работы с Таро по сравнению с астрологией, нумерологией, каббалой. Профессиональный таролог готова открыть для всех карты Таро. Обучение с нуля доступно для каждого.

Что такое карты Таро

Вопрос о том что представляют собой карты Таро задают те, кто никогда не сталкивался с ними. Для понимания основ работы будет полезно обучение Таро с нуля. Подавляющее большинство людей считают их инструментом для предсказаний. На самом деле возможности карт гораздо шире. Система Таро - это инструмент познания модели мира.

Курсы и программы школы

Школа Таро Анастасии Громыко предлагает на выбор несколько форматов обучения:

очные занятия в группах;

дистанционное обучение;

индивидуальное обучение онлайн или офлайн.

Групповые занятия проходят по выходным дням, что очень удобно для работающих людей.

Программы курсов

Курсы Таро в школе Громыко ориентированы на разный уровень знаний. Обучение Таро для начинающих на базовом курсе дает понимание принципов обращения с картами Таро. Как и в любой области деятельности целый раздел посвящен технике безопасности, правилам взаимодействия с клиентами. Новичков в первую очередь интересует гадание Таро, обучение которому тоже входит в программу. Обучение Таро Уэйта для начинающих является базовой основой практической части.

В продвинутом курсе более подробно разбираются расклады карт, основы медитации. Углубленно изучаются вопросы целеполагания и использования Таро для достижения целей. На этом этапе продвинутые студенты получают знания о том, как научиться монетизировать полученные навыки, завоевывать сердца клиентов. Большое внимание уделяется вопросам продвижения будущих тарологов, подходам к грамотной организации рекламы.

Программа индивидуального курса обучения Таро разрабатывается под запросы студента и зависит от целей получения образования и уровня знаний. График и формат обучения определяется в процессе переговоров.

Результаты обучения

Обучение в школе Таро Анастасии Громыко позволяет будущим тарологам открыть новый инструмент самопознания:

развивать свою интуицию;

улучшить навыки построения взаимоотношений;

прогнозировать свое финансовое благополучие;

предвидеть события в жизни.

Знания, полученные в школе, позволят ощутить энергию Таро, научиться понимать картину внутреннего и внешнего мира, монетизировать полученные навыки.







