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Олег Газманов рассказал о санкциях против него

Олег Газманов рассказал о санкциях против него
Певец Олег Газманов не понимает, за что он попал в черный список. Имя артиста попало в санкционный список Евросоюза: его внесли туда в рамках так называемого восьмого пакета антироссийских ограничений. Певец считает этот факт честью для себя.
«Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж — я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь!» — приводит слова артиста издание «РИА ФАН».
# Шоу-бизнес Газманов Олег
По материалам: z-aya

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