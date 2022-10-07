. Олег Газманов рассказал о санкциях против него

Певец Олег Газманов не понимает, за что он попал в черный список. Имя артиста попало в санкционный список Евросоюза: его внесли туда в рамках так называемого восьмого пакета антироссийских ограничений. Певец считает этот факт честью для себя.«Я не чиновник, я не военачальник, не депутат, не сенатор. Я певец, композитор и поэт, песни которого любят миллионы людей. Я гражданин, который любит свою Родину, и человек, имеющий свое мнение о происходящем, отличающееся от мнения западных чиновников. И вот за все это и за то, что я поддерживаю своего президента, на меня накладывают санкции. Ну что ж — я оказался в хорошей компании с великими артистами, которые остались здесь и любят свою страну. Для меня это честь!» — приводит слова артиста издание «РИА ФАН».