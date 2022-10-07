. Ольгу Орлову обвинили в суррогатном материнстве
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Ольгу Орлову обвинили в суррогатном материнстве

Ольгу Орлову обвинили в суррогатном материнстве
Ведущая и певица Ольга Орлова ждет ребенка. 44-летняя певица, актриса и телеведущая находится в интересном положении. Ольгу Орлову возмутили «счастливые» женщины, которые пишут ей неприятные комментарии. Звезда находится в ожидании второго ребенка. Для артистки беременность стала важным и долгожданным событием. Она призналась, что до этого пережила болезненный опыт, не сумев выносить ребенка по здоровью. Но даже в этой ситуации находятся те, кто вместо того, чтобы порадоваться за Орлову и поддержать ее теплыми словами, предпочитают поливать ее грязью и распускать сплетни. На днях бывшая солистка группы «Блестящие» вернулась из отпуска в Турции. Она обнародовала фото в купальнике, на котором был заметен ее округлившийся животик. Одна из поклонниц Ольги тут же не удержалась от едкого комментария: «Какие короткие ноги».
Ольга удивилась, что при этом женщина позиционирует себя как счастливая мама и советует тем, кому она не нравится, не ставит ее об этом в известность. «Почему все счастливые мамы такие «добрые»? Всегда интересно, зачем выкладывать статусы, которыми сама не пользуешься. Да будет вам известно, что длина ног достается при рождении, считайте это моим дефектом», — парировала Орлова. Еще одна женщина назвала ее «беременной бабенью». «С чего вы взяли, что огромный живот — это красиво? Беременность – это всего лишь физиологический процесс, и красоты тут никакой нет, как и божественности. Как и не могут быть красивыми растяжки и целлюлит после беременности», — отметила злопыхательница. Ольга обнародовала фото своей страстной «поклонницы», которая позировала в вызывающих нарядах, нижнем белье и чулках. «Это ночная фея возмутилась, глядя на мои фото», — иронично отметила теледива. Но больше всего ведущую реалити-шоу «Дом-2» удивили утверждения одной из женщин, которая заявила, что Орлова симулирует беременность, а ребенка вместо нее выносит суррогатная мать. «Ей уже не 40, а 45. Накладной живот, родит суррогатка, в таком возрасте беременная так не будет порхать, ездить по морям, и выкладывать фотки, ножки, ставя в позу», — обнародовала Ольга выпад в свой адрес. На это теледива даже не стала отвечать. Вместо нее это сделали поклонники. «Как почитаешь, что злые тетки пишут от зависти. Вы, Оля, выглядите просто класс! И фигура, и лицо... Какие там 44, я бы вам 35 дала, не больше», «Обожаю вас и ваши ответы недоброжелателям», «Оля, не обращайте внимание на уродливых людей. Вот вы правда светитесь, сразу видно — хороший добрый человек», — написали в комментариях. 
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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