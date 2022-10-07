. По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза

По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза


Сегодня состоялся анонс игры Need For Speed ​​Unbound, который был неплохо встречен публикой. Новый гоночный проект в знаменитой серии создается только для консолей нового поколения, и игроки ожидают, что он станет действительно серьезной «встряской» для серии. Тем более, что разработчики явно делают попытки серьезно преобразить Need For Speed.

Игроки с подписками Game Pass Ultimate за счет EA Play смогут опробовать Need For Speed ​​Unbound незадолго до релиза бесплатно. Напомним, выход игры Need For Speed ​​Unbound назначен на 2 декабря, а уже 29 ноября 10-часовая бесплатная пробная версия проекта станет доступна в подписках EA Play и Game Pass Ultimate. Вот что говорится в сообщении от EA по этому поводу:

Подписчики EA Play могут раньше начать играть в Need for Speed ​​Unbound с 10-часовой пробной версией, которая станет доступна 29 ноября, и пользоваться эксклюзивными внутриигровыми преимуществами.

Отметим, что Need for Speed ​​Unbound выходит только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Как и другие игры EA нового поколения, гонка будет стоить на консолях $69,99 за базовую версию.


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Лучшие снимки голливудского фотографа Дугласа Киркланда (9 фото)
Аллу Пугачеву запретили на радио
Аллу Пугачеву запретили на радио
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Ксения Собчак высмеяла ревущего Бориса Корчевникова
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия России
Меркель заявила о невозможности достичь мира в Европе без участия

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Мобилизованные россияне рассказали о подготовке на военных полигонах
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты
Участникам спецоперации предложили выдавать льготные автокредиты

Еще по теме

Первые детали Need for Speed Unbound: движок, открытый мир, кроссплатформа
Инсайдер: Need for Speed Unbound не выйдет на приставках Xbox One
Need for Speed Unbound официально анонсировали — первый трейлер
Первые скриншоты Need for Speed Unbound появились в сети раньше времени