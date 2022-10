. По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза

Вадим Карасев





Сегодня состоялся анонс игры Need For Speed ​​Unbound, который был неплохо встречен публикой. Новый гоночный проект в знаменитой серии создается только для консолей нового поколения, и игроки ожидают, что он станет действительно серьезной «встряской» для серии. Тем более, что разработчики явно делают попытки серьезно преобразить Need For Speed.

Игроки с подписками Game Pass Ultimate за счет EA Play смогут опробовать Need For Speed ​​Unbound незадолго до релиза бесплатно. Напомним, выход игры Need For Speed ​​Unbound назначен на 2 декабря, а уже 29 ноября 10-часовая бесплатная пробная версия проекта станет доступна в подписках EA Play и Game Pass Ultimate. Вот что говорится в сообщении от EA по этому поводу:

Подписчики EA Play могут раньше начать играть в Need for Speed ​​Unbound с 10-часовой пробной версией, которая станет доступна 29 ноября, и пользоваться эксклюзивными внутриигровыми преимуществами.

Отметим, что Need for Speed ​​Unbound выходит только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Как и другие игры EA нового поколения, гонка будет стоить на консолях $69,99 за базовую версию.

