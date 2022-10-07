. По Game Pass Ultimate можно забрать бесплатно набор за $14,99 для Assassin’s Creed Odyssey

Вадим Карасев





Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый перк. Это набор «Хронос» для игры Assassin’s Creed Odyssey. Его можно получить бесплатно через страницу в Microsoft Store, авторизовавшись с аккаунтом, где есть подписка Game Pass Ultimate.

В набор «Хронос» для Assassin’s Creed Odyssey входят:

5 элементов эпических доспехов;1 эпическое оружие;1 эпическое ездовое животное.

Стоимость данного набора без подписки Game Pass Ultimate — $14,99. Напомним, сама игра Assassin’s Creed Odyssey доступна в Game Pass.

Assassin’s Creed® Одиссея – НАБОР «ХРОНОС»

НАБОР «ХРОНОС» для Assassin’s Creed Odyssey.

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