По Game Pass Ultimate можно забрать бесплатно набор за $14,99 для Assassin’s Creed Odyssey
Сегодня, 15:50 Вадим Карасев
Подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен бесплатно новый перк. Это набор «Хронос» для игры Assassin’s Creed Odyssey. Его можно получить бесплатно через страницу в Microsoft Store, авторизовавшись с аккаунтом, где есть подписка Game Pass Ultimate.
В набор «Хронос» для Assassin’s Creed Odyssey входят:
5 элементов эпических доспехов;
1 эпическое оружие;
1 эпическое ездовое животное.
Стоимость данного набора без подписки Game Pass Ultimate — $14,99. Напомним, сама игра Assassin’s Creed Odyssey доступна в Game Pass.
Assassin’s Creed® Одиссея – НАБОР «ХРОНОС»
НАБОР «ХРОНОС» для Assassin’s Creed Odyssey.
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По материалам: newxboxone