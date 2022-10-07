. Покровская родительская суббота, 8 октября 2022 года, предназначена для поминовения усопших

В христианстве присутствуют определенные дни поминовения усопших, они называются родительскими субботами. По какой причине эти дни так были названы, точно никто не знает. Есть несколько версий происхождения названия.

Первая гласит о том, что в день, когда поминают усопших людей, человек в первую очередь вспоминает самых родных. Если родителей уже нет в живых, то естественно, о них вспоминают первыми. Вторая теория говорит, что когда христианин уходит в иной мир, то есть умирает, он возвращается к своим праотцам. Иными словами, после смерти на Земле встречается со своими усопшими отцом и матерью, дедушками и бабушками. Суббота выбрана неспроста: она всегда считалась самым разгруженным днем среди остальных дней недели.

Покровская родительская суббота в 2022 году

В православной церкви существуют 5 родительских суббот. Мясопустная вселенская родительская суббота, в этот день православные верующие просят Бога о милости всем усопшим христианам. Троицкая вселенская родительская суббота – перед днем Святой Троицы, на 49 день после Пасхи.





Частный родительский день, в эту субботу по христианской традиции поминают усопших родителей в Русской, Болгарской и Сербской православных церквях. К подобным дням относятся Михайловская, Дмитриевская и Покровская субботы.

Родительская 2-я, 3-я, 4-я субботы во время Великого Поста существуют для того что бы не лишить усопших молитв об их упокоении на протяжении всего Великого Поста, так как в этот период по христианскому регламенту отменяются обычные поминовения усопших.

Родительский день в октябре 2022 года: традиции и запреты

Согласно Христианским обычаям, могилы усопших родственников необходимо содержать в порядке и чистоте. Это является проявлением уважения.





А вот оставлять на могилах еду и спиртные напитки не допустимо. В православии подобные действия считаются осквернением душ усопших христиан. Еду рекомендуется отдать бедным либо раздать с просьбой о поминовении определенного человека, которого уже нет в живых.

В православии принято проявлять заботу о душах усопших близких людей. Это явление является неотъемлемой частью Христианства в целом, так как данная религия одна из духовных учений проповедующих жизнь после смерти и в целом духовное бессмертие.





Известно так же, что в христианстве существует запрет на поминовение усопших самоубийц. Это означает, что их не отпевают как усопших не по своей воле, а так же служители церкви не имеют права совершать за них поминальные молитвы. С благословения священнослужителя родственники самоубийц могут молиться за них самостоятельно.