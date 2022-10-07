. Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
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Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена

Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Алибасов высказался о продаже дома певицы Аллы Пугачевой. 73-летняя Алла Пугачева и 46-летний Максим Галкин* продают свой замок в деревне Грязь. Бари Алибасов-младший охарактеризовал людей, которые могут купить особняк. Примадонна и шоумен вместе с детьми уехали из России в конце февраля. Максим стал выступать с концертами за границей, при этом он неоднократно резко высказывался о спецоперации России. Бывшего ведущего Первого канала внесли в список иноагентов. Исполнительница шлягера «Арлекино» вместе с детьми возвращалась в Россию, но в конце сентября все-таки они вместе улетели в Израиль. Пугачева даже не смогла побывать на похоронах своего близкого друга Бориса Моисеева.
Звездные супруги выставили на продажу особняк в подмосковной деревне Грязь. Однако пока сделка не состоялась. Сын продюсера группы «На-На» считает, что потенциальные покупатели едва ли будут выстраиваться в очередь. «Для тех, у кого деньги в России будут сейчас, дом Пугачевой, наоборот, минус к карьерному рейтингу. Покупка ее особняка станет плевком в самого себя», — подчеркнул Алибасов-младший. Однако он уверен, что представители азиатских республик бывшего СССР и черного рынка, а также теневые бизнесмены, давно мечтавшие о роскошной жизни поближе к Москве, с радостью приобретут такой замок. «Для них дом Аллы Борисовны станет реализацией их мечты», — резюмировал наследник звездного продюсера в беседе с Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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