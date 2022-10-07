. Полезные приметы, в которые стоит верить

Вадим Карасев

Существует огромное количество примет и суеверий, соблюдение которых помогает привлечь в жизнь счастье и процветание. Народная мудрость позволит и в современном мире найти выход из затруднительного положения, чтобы обрести уверенность и с легкостью привлечь нужные перемены.

Каждый из нас во что-то верит и опирается не только на личный опыт, но и на мудрые советы старшего поколения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с некоторыми приметами, которые будут настоящим источником позитива и позволят без труда находить путь к счастью даже в самых сложных ситуациях.

В ситуации, когда нужно быстро решить финансовые проблемы, важно соблюдать простую примету: во время обеденной трапезы одной рукой держаться за краешек стола и в конце постучать вилкой по пустой тарелке.Уберечься от разногласий и ссор в семье получится, если завязать красную нить на одной из ножек обеденного стола. После этого важно пригласить всех домочадцев и провести завтрак, обед или ужин за одним столом.Нежелательные гости не придут на порог, если случайно оброненным столовым прибором трижды постучать по полу и положить его в раковину. Мыть прибор желательно отдельно от общей посуды.Сдать экзамены или быстро запомнить необходимый материал получится, если не зубрить его, а написать несколько шпаргалок. Их кладут под подушку вместе с учебными материалами на всю ночь.Избежать неприятностей в дороге и не забыть ничего важного получится, если собирать вещи с вечера и попросить у домового помощи. Задобрить его помогут сладости без оберток, теплое молоко с мелом или коробочка с яркими лоскутками, поставленная в укромное место.Кошмарные сновидения победит коса из темных шерстяных ниток. Ее заплетают перед сном, сидя в кровати, представляя, что нити — это дурные сны, которые сплетаются воедино. Готовую косичку помешают в контейнер с солью и плотно закрывают крышкой.Найти выход из трудной ситуации получится, если на перекрестке четырех дорог кинуть блестящую монету через левое плечо, а на обочине оставить добрый кусок хлеба, посыпанный сахаром.Порчи и сглазы не «прилипнут», если добавить в ванну крупной морской соли и щепотку древесной золы. Полежать в такой ванне стоит 15 минут, чтобы избавиться от возможных негативных воздействий и восстановить энергетику.Деньги не будут утекать сквозь пальцы, если не тратить полученное сразу же и обязательно приносить выручку домой. Полный кошелек с новыми купюрами и монетами прогонит бедность и будет притягивать финансы.