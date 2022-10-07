. Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП

Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП

Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СППосол Разов объяснил слухи о причастности России к взрывам на СП влиянием пропаганды

Посол России в Италии Сергей Разов назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в эфире телеканала Rai1.

По словам Разова, в настоящее время идут спекуляции на тему того, что «русские сами взорвали свой газопровод». «Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — констатировал он.

Комментируя планы европейских стран отказаться от поставок из России, посол заявил, что не понимает, «в чем проблема с российским газом». Он напомнил, что Москва поставляла газ в Европу и Италию стабильно на протяжении 50 лет. «И мы были готовы дальше его поставлять. Но потом Италия и союзники решили избавиться от зависимости от российского газа. Это не наш выбор, это ваш», — заключил Разов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи
Безус не хочет покидать страну, но через месяц решил переехать в Сочи
Что можно и что нельзя делать на кладбище в Покровскую Родительскую субботу и воскресенье
Что можно и что нельзя делать на кладбище в Покровскую Родительскую
Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
С выходом обновления 10-Year Anniversary в Forza Horizon 5 появятся новые достижения
С выходом обновления 10-Year Anniversary в Forza Horizon 5 появятся
В Совфеде обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
В Совфеде обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП
Посол назвал спекуляциями слухи о причастности России к взрывам на СП
Что нужно делать в Покровскую Родительскую субботу православным христианам в 2022 году
Что нужно делать в Покровскую Родительскую субботу православным
В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза
В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound до релиза
По Game Pass Ultimate можно будет опробовать Need For Speed ​​Unbound
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Топ на сегодня

Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что обратно их не пускают»
Алексей Кортнев: «Галкин* и Пугачева улетели, а потом выяснилось, что
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский конфликт
Антонов предупредил об опасности прямого вовлечения США в украинский
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой (15 фото)
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки мобилизованных земляков
Предприятия Кузбасса наращивают объемы производства для поддержки
В России резко выросло потребление пива
В России резко выросло потребление пива

Еще по теме

Российского посла в Италии вызвали в МИД из-за ситуации с «Северными потоками»
Медведев назвал придурком главу СБУ за "русский след" в Брюсселе
Российский посол назвал решение энергопроблем в Европе
Главы Минэкономразвития и МИД посетят с визитом Италию до конца года