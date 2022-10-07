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Пожар на острове Пасхи повредил знаменитые статуи

Пожар на острове Пасхи повредил знаменитые статуиЛесной пожар на острове Пасхи повредил всемирно известные статуи моаи

Знаменитые статуи моаи пострадали в результате пожара на острове Пасхи. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что пламя охватило национальный парк Рапануи, Чили. Общая площадь возгорания составила более 100 гектаров. Пожар затронул и всемирно известные истуканы моаи, которых насчитывается около 1000 на острове. Некоторые из них повреждены безвозвратно, их уже нельзя восстановить. Число обгоревших статуй не называется. При этом больше всего пострадал район вокруг вулкана Рано-Рараку, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как заявил мэр острова Пасхи Педро Эдмундс, пожар «не был случайностью», он стал результатом действий людей.

Каменные статуи моаи были изготовлены местными аборигенами между 1250 и 1500 годами. Их высота в среднем составляет от трех до пяти метров. Самый крупный истукан носит название «Эль-Гиганте», достигает 20 метров в длину и весит около 150 тонн.

Ранее было раскрыто предназначение Стоунхенджа.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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