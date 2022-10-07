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Предприниматели Москвы запустили акцию по сбору средств для помощи мобилизованным

Предприниматели Москвы запустили акцию по сбору средств для помощи мобилизованным

Московские предприниматели запустили проект "Своих не бросаем" – это идея отдельных глав столичных компаний поддержать своих мобилизованных сотрудников. Об этом сообщает Ruposters.

Суть проекта — сбор средств на поддержку мобилизованных через фонд развития созидательного предпринимательства "Дело во имя веры". На данный момент собрано уже порядка 10 млн рублей, что хватит для комплектации около 1,4 тыс. аптечек. Конечная цель проекта — собрать не менее 90 млн рублей для комплектации 10 тыс. аптечек.


"Активисты совета организовали сбор средств на поддержку военнослужащих через специальный фонд развития созидательного предпринимательства "Дело во имя веры". В первые же часы после старта проекта участники совета перечислили на поддержку солдат около десяти миллионов рублей", - говорится в сообщении штаба по защите бизнеса Москвы.

Сбербанк поддержал инициативу и отменил комиссии с денежных переводов в пользу фонда. Комиссии на перечисления на закупку необходимых товаров с расчетного счета самой благотворительной организации также взиматься не будут. Присоединиться к проекту "Своих не бросаем" и сделать пожертвование можно через фонд "Дело во имя веры". Планируется отправить первую партию аптечек в середине октября.

В совет предпринимателей Москвы при штабе по защите бизнеса города Москвы входят 128 руководителей столичных компаний, экспертов, представителей бизнес-объединений.

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По материалам: uposters.ru

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