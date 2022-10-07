. Принц Гарри, Элтон Джон и другие звезды подали в суд на издание Daily Mail

Вадим Карасев

Принц Гарри, британский певец Элтон Джон, а также другие звезды, среди которых актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, подали в суд на британское издание Daily Mail. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юридическую фирму Hamlins, которая представляет их интересы.

Поводом для судебного иска стало прослушивание со стороны таблоида телефонных разговоров звезд в режиме реального времени, а также другие акты нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе и установка жучков в их автомобили и дома. Уточняется, что истцы "узнали об убедительных и очень тревожных доказательствах того, что они стали жертвами отвратительной преступной деятельности и грубых нарушений конфиденциальности со стороны издания".

Издательский дом Associated Newspapers, которому принадлежит издание, в свою очередь опроверг выдвинутые против Daily Mail обвинения и заявил, что подобные "клеветнические заявления не имеют под собой никаких оснований".

Эти необоснованные и крайне дискредитирующие факты, основанные на отсутствии доказательств, судя по всему, являются уловкой заявителей и их адвокатов, — заявили представители издательского дома.

Для принца Гарри это уже не первый иск против издания — в феврале этого года он подал в суд на Daily Mail иск о клевете и одержал победу. Ранее суд против издания также выиграла его жена Меган Маркл.

Ксения Смирнова