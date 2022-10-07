. Принц Гарри, Элтон Джон и другие звезды подали в суд на издание Daily Mail
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Принц Гарри, Элтон Джон и другие звезды подали в суд на издание Daily Mail

Принц Гарри, Элтон Джон и другие звезды подали в суд на издание Daily Mail

Принц Гарри, британский певец Элтон Джон, а также другие звезды, среди которых актрисы Элизабет Херли и Сэди Фрост, подали в суд на британское издание Daily Mail. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на юридическую фирму Hamlins, которая представляет их интересы.

Поводом для судебного иска стало прослушивание со стороны таблоида телефонных разговоров звезд в режиме реального времени, а также другие акты нарушения неприкосновенности частной жизни, в том числе и установка жучков в их автомобили и дома. Уточняется, что истцы "узнали об убедительных и очень тревожных доказательствах того, что они стали жертвами отвратительной преступной деятельности и грубых нарушений конфиденциальности со стороны издания".

Издательский дом Associated Newspapers, которому принадлежит издание, в свою очередь опроверг выдвинутые против Daily Mail обвинения и заявил, что подобные "клеветнические заявления не имеют под собой никаких оснований".

Эти необоснованные и крайне дискредитирующие факты, основанные на отсутствии доказательств, судя по всему, являются уловкой заявителей и их адвокатов, — заявили представители издательского дома.

Для принца Гарри это уже не первый иск против издания — в феврале этого года он подал в суд на Daily Mail иск о клевете и одержал победу. Ранее суд против издания также выиграла его жена Меган Маркл.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Ведущая Первого канала объявила о возвращении популярного шоу
Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР
Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР
Когда попросил друга "газануть", но тот забыл про существование задней передачи
Когда попросил друга "газануть", но тот забыл про
В работе YouTube произошел сбой
В работе YouTube произошел сбой
ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциями
ЕС назвал способ разморозить активы россиян под санкциями
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Замена унитаза: когда необходимы услуги профессионала
Замена унитаза: когда необходимы услуги профессионала
Кухня в классическом стиле: преимущества и особенности
Кухня в классическом стиле: преимущества и особенности
Решение о покупке Activision со стороны Microsoft в США могут принять уже в ноябре
Решение о покупке Activision со стороны Microsoft в США могут принять

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу
ФАС проиграла суд по делу о ценовом сговоре на миллиарды рублей
ФАС проиграла суд по делу о ценовом сговоре на миллиарды рублей
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье

Еще по теме

Принц Гарри подал в суд на The Sun и Daily Mirror. Возможно, они прослушивали его голосовую почту
СМИ: Принц Уильям с супругой устали от детей
Информация в The Daily Mail о Мелании Трамп после иска была опровергнута
Элтон Джон решил уйти со сцены, выяснили СМИ