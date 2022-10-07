. Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст

Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст

Принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон посетили Северную Ирландию в рамках своего тура по стране. В соцсетях пара поблагодарила ирландцев за то, что они их приняли.

Однако не обошлось и без неприятного инцидента. Когда Кейт Миддлтон общалась с жителями Белфаста, одна из женщин, пожимая ей руку, сказала: Приятно познакомиться с вами, но было бы лучше, если бы вы были в своей стране. Ирландия принадлежит ирландцам. Принцесса Уэльская, однако, сохранила самообладание и продолжила улыбаться жителям. Видео с инцидентом появилось в соцсетях, и большинство пользователей встали на сторону принцессы Уэльской, отметив, что она "прекрасно справилась с неловкой ситуацией".


Позже представители королевской семьи пообщались с местными школьниками, которые пришли, чтобы приветствовать их, а также посетили местную благотворительную организацию и встретились с мэром Среднего и Восточного Антрима Ноэлем Уильямсом.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон посещают благотворительную организацию

Напомним, сейчас Кейт Миддлтон и принц Уильям совершают свою первую поездку по стране в статусе принца и принцессы Уэльских. Ранее Кейт Миддлтон посетила родильное отделение Королевской больницы в графстве Суррей и пообщалась с пациентками.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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