. Путин встретится с лидерами стран СНГ в Петербурге

В пятницу, 7 октября, Президент России Владимир Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в Петербурге, сообщается на сайте Кремля.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча глав стран Содружества является очень важным мероприятием в свете подготовки к запланированному на следующую неделю саммиту СНГ. Неформальное мероприятие пройдет в Константиновском дворце, цитировало РИА «Новости» официального представителя Кремля.

В 2021 году такая встреча также проходила в Северной столице, однако дата ее проведения практически совпала с началом новогодних праздников — президенты встретились в Петербурге 28 декабря.

Саммит-2021 был приурочен к 30-летию образования СНГ, поэтому лидеры стран содружества подвели некоторые итоги трех десятилетий и наметили дальнейшие шаги по социально-экономическому сотрудничеству в рамках объединения. Участие в мероприятии приняли главы Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Нынешний неформальный саммит лидеров стран СНГ пройдет в юбилей российского президента — 7 октября Владимир Путин отмечает 70-летие. В этой связи Песков не исключил, что главы государств поздравят коллегу с днем рождения, поскольку «знакомы не один год и даже не одно десятилетие». Протокол между тем поздравления не предусматривает, отметил пресс-секретарь Президента России.