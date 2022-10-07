. Решение о покупке Activision со стороны Microsoft в США могут принять уже в ноябре

Вадим Карасев





Сделка между Microsoft и Activision Blizzard продвигается, и на данный момент известно о двух регионах, где она прошла проверку: Саудовская Аравия и Бразилия. Что касается рассмотрения сделки в Британии — там она проходит углубленное расследование, которое может затянуться до марта 2023 года.

В США же решение со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) может быть принято значительно раньше, чем в Британии. Согласно сообщению Dealreporter, сейчас проверка еще находится на уровне персонала и, как ожидается, пройдет через Бюро по конкуренции в течение следующих нескольких недель. Если никаких сложностей не возникнет, сделка может быть одобрена со стороны FTC уже в конце ноября.

Отмечается, что в конце марта FTC запросила дополнительную информацию о предлагаемой сделке, начав углубленную антимонопольную проверку сделки. Источники портала Dealreporter сообщают, что сотрудники FTC серьезно обеспокоены этой сделкой. Регулятор ведет переговоры с другими сторонами и конкурентами об их проблемах, которые могут быть вызваны сделкой, включая Google и Sony.