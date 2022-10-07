Рэпер Паша Техник впал в кому после наркотической вечеринки
Рэпер Паша Техник недавно выписался из больницы, где прошел курс лечения от наркозависимости. Казалось, что жизнь налаживается, но сегодня за его жизнь борются врачи.
Бывшая жена Паши Ева Карицкая сообщила о том, что 38-летний музыкант впал в кому после домашней вечеринки, которая прошла накануне. Вчера у него начались судороги, а приехавшие медики срочно отвезли его в Боткинскую больницу, где он впал в кому.
Друзья и коллеги Паши уже подтвердили — дела плохи, медики делают все возможное, чтобы сохранить жизнь рэперу. Жена утверждает, что утром у него случился приступ, он задыхался, изо рта шла пена. Катя Лоли говорит, что причиной комы могла стать ядерная семьи из нескольких запрещенных препаратов — их он употребил с друзьями.
Напомним, Паша Техник уже несколько лет борется с наркотической зависимостью и периодически ложится в реабилитационный центр, чтобы прийти в себя. Из-за своего пристрастия он развелся с Евой, которая при этом не бросила его и старалась помочь. У них есть совместный ребенок.
На связь позже вышел менеджер рэпера Марк, который подтвердил сообщения о госпитализации. «Информацию подтверждаю. Состояние тяжелое. Никаких прогнозов пока никто не дает. Завтра будут прогнозы», — сказал он.