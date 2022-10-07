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Россиянам перечислили потенциально опасные онлайн-услуги

Россиянам перечислили потенциально опасные онлайн-услуги«Прайм»: онлайн-банкинг и онлайн-покупки повышают риск столкнуться с мошенничеством

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко перечислил онлайн-услуги, использование которых может быть опасным. О них он рассказал агентству «Прайм».

Наибольшая вероятность оказаться жертвой мошенников существует при использовании онлайн-банкинга, сообщил эксперт. Несмотря на высокую надежность системы, необходимо придерживать правил безопасности. «Мошенники применяют методы социальной инженерии в схемах обмана по телефону и в сообщениях — смс, электронной почте, мессенджерах, и выуживают таким образом конфиденциальные данные у доверчивых и наивных граждан», — предупредил он.

Не меньше случаев мошенничества приходится на онлайн-оплату покупок, продолжил Кузьменко. По его словам, сайт может оказаться фишинговым, и тогда при вводе данных для оплаты преступники получат доступ к вашим средствам. «Кроме того, если вас просят перевести сумму на карту частному лицу, — это тоже риск. Позже, в лучшем случае, очень сложно будет предъявить претензии по товару, а в худшем — продавец получит деньги и скроется. Ни стульев, ни денег, как говорится», — отметил специалист.

Эксперт Роскачества дал рекомендации, как обезопасить себя от мошенников. Он посоветовал установить на используемые устройства актуальные антивирусные программы, а также совершать покупки только через проверенные сайты. «Лучше не пользоваться общественной сетью Wi-Fi при совершении финансовых операций онлайн. Каждые 90 дней обновляйте пароль на всех важных приложениях и сайтах», — подытожил Кузьменко.

Ранее специалисты in4security предостерегли о появлении поддельных сайтов интернет-магазина DNS. Отмечается, что у мошеннических сайтов нет SSL-сертификата.

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По материалам: lenta.ru

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