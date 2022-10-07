. Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана

Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана

Россиянин погиб на турецком курорте после падения с парапланаHabertürk: в турецкой Мугле в результате падения с параплана погиб россиянин Кузин

Россиянин погиб в результате падения на скалистый участок с параплана в турецкой курортной Мугле. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

По информации телеканала, россиянин Максим Кузин поднялся на 1200-метровую взлетно-посадочную полосу Бабадаг в районе Олюдениз, чтобы полетать на параплане. После взлета мужчина упал в скалистую местность. Тело погибшего было доставлено вертолетом в государственную больницу Фетхие.

«После получения уведомления в район были направлены поисково-спасательные группы жандармерии и Национальной медицинской спасательной службы. В ходе проверки было установлено, что Кузин скончался на месте», — отмечает Habertürk.

Сообщается, что «из-за крутого и скалистого характера местности команды не смогли вынести тело Кузина, и после уведомления о ситуации к месту происшествия был направлен вертолет командования эскадрильи жандармерии Айдына».

21 сентября в результате крушения пожарного вертолета на юго-западе Турции погибли два гражданина России.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября 2022 года
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света
«Ходячие мертвецы», «Эпидемия». 10 лучших сериалов про конец света
Особенности октябрьского полнолуния: что нельзя делать во время Луны Пробуждения 9 октября 2022
Особенности октябрьского полнолуния: что нельзя делать во время Луны
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Что подарили Владимиру Путину на юбилей ?
Анастасии Волочковой противны уехавшие знаменитости
Анастасии Волочковой противны уехавшие знаменитости
В ПДД появился новый сигнал светофора
В ПДД появился новый сигнал светофора
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Эстония назвала условие введения потолка цен на газ
Как выглядели участницы конкурса красоты «Мисс Россия» с 1930 по 1939 год (10 фото)
Как выглядели участницы конкурса красоты «Мисс Россия» с 1930 по 1939
Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана
Россиянин погиб на турецком курорте после падения с параплана
Американского журналиста затошнило от Зеленского
Американского журналиста затошнило от Зеленского
"Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на жену Джастина Бибера
"Заткни свою девушку или я разозлюсь": Канье Уэст напал на
Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах
Минобороны выступило против отмены новогодних мероприятий в регионах

Топ на сегодня

«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном на руках
Андрей Макаревич* после тишины появился в блоге молодой жены с сыном
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру и терпела неудачи в личной жизни
Анастасия Стоцкая родила детей похожих на Киркорова, сделала карьеру

Еще по теме

Под Ярославлем при крушении параплана погиб человек
Парапланерист погиб в Псковской области
СМИ: в Таиланде из-за возгорания автомобиля погиб гражданин России
Школьник в Челябинске разбился, выпав из окна