. Российский губернатор описал работу военкоматов фразой «без мата не скажешь»
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Российский губернатор описал работу военкоматов фразой «без мата не скажешь»

Российский губернатор описал работу военкоматов фразой «без мата не скажешь»Волгоградский губернатор Бочаров описал работу военкоматов фразой «без мата не скажешь»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с критикой военкоматов. Сложившуюся там ситуацию он описал фразой «без мата не скажешь». Об этом сообщает РИА Новости.

Российский глава региона накануне посетил один из учебных центров Минобороны. Мобилизованные пожаловались Бочарову на тяжелые условия быта, нехватку отопления и отсутствие горячей воды. Кроме того, они рассказали волгоградскому губернатору о некорректном оформлении военных билетов, пишет портал V1.

«По военным комиссариатам у нас вопросов столько, что без мата не скажешь... Вы становитесь участниками специальной военной операции. Лучше сейчас все сделать, чтобы документы были оформлены. Военные комиссариаты обязаны были каждому из вас довести порядок оплаты», — заявил Бочаров. По его мнению, все эти вопросы не были отработаны должным образом.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о плохих условиях в воинских частях с мобилизованными. Оценивая состояние частей, глава региона отметил, что «где-то нормально, а где-то просто ужас». В то же время Старовойт подчеркнул, что в распоряжении мобилизованных из Курской области есть техника и оружие, «чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм».

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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