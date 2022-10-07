. С выходом обновления 10-Year Anniversary в Forza Horizon 5 появятся новые достижения

Вадим Карасев





Студия Playground Games уже скоро, 11 октября, выпустит обновление 10-Year Anniversary для игры Forza Horizon 5. С этим апдейтом игрокам обещают новый контент, при этом распространяться он будет бесплатно. Как сегодня стало известно, появятся с 10-Year Anniversary в Forza Horizon 5 и новые достижения.

Портал trueachievements сообщил, что в игре Forza Horizon 5 будет 8 достижений, которые выпускают к обновлению 10-Year Anniversary. Посмотреть список достижений можно здесь. Отметим, что они суммарно принесут 150 очков Gamerscore, при этом достижения уже доступны в игре, но сейчас можно разблокировать лишь одно из них — «Сделано в Мексике». Остальные появится возможность завершить после выхода апдейта к 10-летию Forza Horizon 5.

Напомним, что в обновлении к 10-летию Forza Horizon 5 появится новая радиостанция, история Horizon, режим Midnight Battles, а в фестивальном плейлисте будет месяц юбилейных событий и испытаний.

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