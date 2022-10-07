. Самая белая краска в мире скоро поможет охлаждать самолеты и космические корабли
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Самая белая краска в мире скоро поможет охлаждать самолеты и космические корабли

Самая белая краска в мире скоро поможет охлаждать самолеты и космические корабли

Ученые из Университета Пердью создали ультрабелую краску. Она отражает до 97,9 % солнечного света и может снизить нашу зависимость от кондиционеров. Доступные сегодня на рынке краски могут отражать только 80–90 % солнечного света, то есть поглощают гораздо больше света и тепла.

«Кондиционеры могут охлаждать ваш дом, но они перемещают тепло изнутри дома наружу — тепло всё еще в городе, оно всё еще на Земле, — говорит инженер-механик Сюлинь Жуань, который участвовал в разработке краски. — Наша краска не потребляет никакой энергии, но, что более важно, она отправляет тепло в космос. Тепло не остается на Земле, так что это действительно помогает Земле остыть и может остановить тенденцию к потеплению».

Первый вариант ультрабелой краски был создан в Университете Пердью весной прошлого года. Благодаря сульфату бария, она отражала до 98,1 % солнечного света и охлаждала окрашенные поверхности на 34 °C по сравнению с их окружением. Но для эффективного ее применения требовалось нанести слой толщиной не менее 400 микрон. Такая толщина подходит для прочных стационарных конструкций, таких как крыша здания, но для движущихся судов, а также объектов с особыми требованиями к размеру и весу слой краски должен быть тоньше и легче.

Поэтому ученые вернулись в лабораторию и продолжили эксперименты. В их новой краске используется гексагональный нитрид бора — вещество, часто используемое в смазочных материалах, — для придания ей ослепительно белого оттенка. Гексагональный нитрид бора рассеивает солнечный свет, отражая до 97,9 % солнечных лучей, и наносится толщиной всего 150 микрон. По словам исследователей, новая краска очень пористая, с пустотами для воздуха, что помогло снизить ее вес примерно на 80 % по сравнению с предыдущей версией.

С разработчиками краски связались производители космических кораблей, архитекторы и производители одежды и обуви. Сейчас ученые ведут переговоры о коммерциализации краски.

Итоги работы отражены в статье, опубликованной в Cell Reports Physical Science.

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По материалам: polit.ru

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