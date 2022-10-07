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Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных

Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованныхСбербанк с 7 октября начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

С 7 октября Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, военнослужащие могут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания. Срок кредита будет увеличен на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты на условиях, установленных законом. В течение льготного периода можно будет платить по кредиту в счет его досрочного погашения.

«Забота о клиентах — основной приоритет Сбербанка. И чтобы оперативно поддержать наших заемщиков-военнослужащих в этот важный период для всей страны, мы начали принимать предварительные заявки на новую госпрограмму кредитных каникул еще с 30 сентября», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Воспользоваться кредитными каникулами могут мобилизованные; военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах по контракту; сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в спецоперации; добровольцы, заключившие контракт; члены семей перечисленных категорий.

7 октября президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным и членам их семей право на кредитные каникулы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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