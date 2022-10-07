. Сенатор Городецкий выступил за внедрение новых методов в строительстве

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий считает необходимым введение новых методов в строительстве, таких как, например, метод «открытой книги».

Суть этой концепции в том, что ее внедрение дает возможность начать реализацию строительного проекта до получения окончательного представления о конструктивном исполнении и необходимом бюджете инвестиций. Данный метод обсудили на заседании в Совете Федерации, сообщает «СенатИнформ».

Как отметил Городецкий, мнения профильных ведомств по этому вопросу разделились.

«Минтранс и Минфин считают избыточным проведение эксперимента и утверждают, что действующее законодательство о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд уже содержит исчерпывающий перечень механизмов, позволяющих осуществлять закупки, в том числе для строительства. Минстрой со своей стороны поддержал проведение эксперимента», — сказал Городецкий.

По его мнению, внедрение новых концепций все-таки необходимо. А проведение эксперимента по применению метода «открытой книги» позволит увеличить темпы строительства, отметил политик.