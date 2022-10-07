. Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию неожиданно выпустили на Xbox
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Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию неожиданно выпустили на Xbox

Serious Sam: Siberian Mayhem про Россию неожиданно выпустили на Xbox


Издательство Devolver Digital сегодня неожиданно объявило о выпуске игры Serious Sam: Siberian Mayhem на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Как и Serious Sam 4, игра не выходит на консолях прошлого поколения.

Шутер Serious Sam: Siberian Mayhem, действия которого разворачиваются на территории Сибири в России, продается на новых консолях за $19,99. Напомним, что ранее игра была выпущена на PC — в январе 2022 года, где она получила средние оценки — ее рейтинг на Opencritic сейчас на уровне в 73 балла из 100.

Serious Sam: Siberian Mayhem является самостоятельной игрой, для нее не требуется наличие Serious Sam 4.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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