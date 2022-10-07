. Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об артистах
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Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об артистах

Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об артистах
Как оказалось, певица Алла Пугачева и ее супруг вызывали недовольство соседей. До недавнего времени Алла Пугачева и Максим Галкин* жили в своем роскошном замке-особняке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Правда, местные жители были не слишком довольны соседством с артистами. По словам соседей, звезды совсем не заботились об окружающей среде и сбрасывали сточные воды в находящийся рядом водоем, тогда как остальные люди вывели дренажные трубы к своим огородам.
«Все загадили. Они все спускают в водоем, все богатые спускают. Это мы выкачиваем, а они все в пруд. Дети потом менингитом болеют. Почему мы ничего не спускаем? Все на огород, все растет», — рассказал один из соседей 5-tv.ru Напомним, сейчас Пугачева и Галкин* находятся в Израиле. Недавно стало известно, что пара забрала из московского лицея документы детей, чтобы перевести их в местную школу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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