. Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об артистах

Как оказалось, певица Алла Пугачева и ее супруг вызывали недовольство соседей. До недавнего времени Алла Пугачева и Максим Галкин* жили в своем роскошном замке-особняке, расположенном в подмосковной деревне Грязь. Правда, местные жители были не слишком довольны соседством с артистами. По словам соседей, звезды совсем не заботились об окружающей среде и сбрасывали сточные воды в находящийся рядом водоем, тогда как остальные люди вывели дренажные трубы к своим огородам.«Все загадили. Они все спускают в водоем, все богатые спускают. Это мы выкачиваем, а они все в пруд. Дети потом менингитом болеют. Почему мы ничего не спускаем? Все на огород, все растет», — рассказал один из соседей 5-tv.ru Напомним, сейчас Пугачева и Галкин* находятся в Израиле. Недавно стало известно, что пара забрала из московского лицея документы детей, чтобы перевести их в местную школу. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.