. Специалист объяснила, как паллиативных пациентов обеспечивают обезболивающими

8 октября — Всемирный день хосписной и паллиативной помощи. Эту дату учредили, чтобы поддержать неизлечимо больных людей и обеспечить достойное качество жизни. По оценкам экспертов, в паллиативной помощи в России каждый год нуждаются более миллиона человек. Как им помогают облегчить боль, в интервью «Парламентской газете» рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Московской области Анна Шестакова.

Минздрав проделал очень большую работу, чтобы упростить процедуры назначения, выписки и получения наркотических обезболивающих, отметила Шестакова. По ее словам, в Московской области, например, сегодня проблем с обезболиванием пациентов нет.

«Отделения паллиативной помощи полностью обеспечены такими лекарствами, — подчеркнула эксперт. — Кроме того, существует преемственность между стационаром и поликлиникой при выписке человека, получающего обезболивание наркотическими препаратами».

По действующим нормам стационар обязан при выписке обеспечить пациента такими препаратами сроком до 5 дней, объяснила спикер. За несколько дней до предполагаемой выписки поликлинику по месту жительства больного оповещают о его потребностях. А там подготовят рецепт, по которому пациент или его родственники смогут в дальнейшем получать лекарства.

Специалист также рассказала, как сегодня помогают тяжело больным людям, у которых нет родственников, которые могут за ними ухаживать. Медицинские учреждения работают совместно с социальными службами, отметила Шестакова. Если пациент, нуждающийся в социальной помощи, дает лечащему врачу согласие на нее, медучреждение передает необходимые документы в бюро МСЭ. Органы социальной службы связываются с пациентом или его законным представителем и предоставляют полную информацию о положенных социальных услугах, заключила эксперт.

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