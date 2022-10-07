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Стал известен город проведения «Евровидения»

Стал известен город проведения «Евровидения»Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в своем Twitter-аккаунте.

«Большие поздравления Ливерпулю, выбранному в качестве города, который примет "Евровидение" в 2023 году», — написала политик.

По ее словам, Ливерпуль устроит «незабываемое шоу, посвященное богатой культуре и творчеству Украины».

Ранее сообщалось, что семь британских городов попали в шорт-лист претендентов на проведение музыкального конкурса «Евровидение» в 2023 году. В числе городов-претендентов были названы Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

«Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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