. Тайны нового «Ледникового периода». Авербух объяснил, почему пригласил в шоу жену и еще одну ведущую

Сегодня, 6 октября, начались съемки девятого сезона шоу «Ледниковый период». Участниками проекта стали: Марат Башаров, Регина Тодоренко, Даня Милохин и другие известные персоны. Примечательно, что в популярной программе появится и супруга Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова.

Изначально Лиза не планировала участвовать в шоу из-за плотного рабочего графика — актриса снимается в кино и играет в театре. Но Никите Кацалапову, у которого проблемы со спиной, необходимо было подобрать партнершу хрупкого телосложения... и выбор пал на Арзамасову.

«Мы пробовали разные варианты. Вы знаете, что у Никиты есть определенные травмы спины, поэтому искали ему самую легонькую девочку — таковой стала Лиза», — сказал Илья Изяславич.

Пока Арзамасова и Авербух сконцентрированы на «Ледниковом периоде», за их годовалым сыном Левой присмотрит няня. «Есть и прекрасные бабушки. Думаю, скоро малыш будет приезжать на съемки... Все, естественно, не так просто — Лиза между тренировками носится. У нас жизнь очень загружена, но время распределяем так, что его хватало и на ребенка», — отметил 48-летний фигурист.

Не секрет, что в девятом сезоне к ведущим Алексею Ягудину и Алине Загитовой присоединится Анна Щербакова. Авербух рассказал, почему из дуэта решил сделать трио.

«Летом в Сочи не раз Аня говорила, что кататься в «Ледниковом» не готова, а вот если бы была возможность вести, было бы здорово. Я предложил эту идею Константину Львовичу Эрнсту, он сказал «это хорошо», — рассказал спортсмен, подчеркнув, что верит в способности 18-летней фигуристки.

Публикуем полный список участников.

КОМАНДА АЛЕКСАНДРА ЖУЛИНА:

Оксана Домнина — Марат Башаров;

Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов;

Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко;

Регина Тодоренко — Александр Энберт;

Алла Михеева — Иван Букин;

Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников.

КОМАНДА ИЛЬИ АВЕРБУХА:

Елена Ильиных — Егор Бероев;

Валерия Ланская — Роман Костомаров;

Евгения Медведева — Даня Милохин;

Дарья Мороз — Максим Маринин;

Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев;

Виктория Синицына — Иван Скобрев.

члены жюри:

Светлана Захарова;

Татьяна Навка;

Елена Летучая;

Елена Чайковская;

Дмитрий Хрусталев.