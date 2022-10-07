Тайны нового «Ледникового периода». Авербух объяснил, почему пригласил в шоу жену и еще одну ведущую
Сегодня, 6 октября, начались съемки девятого сезона шоу «Ледниковый период». Участниками проекта стали: Марат Башаров, Регина Тодоренко, Даня Милохин и другие известные персоны. Примечательно, что в популярной программе появится и супруга Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова.
Изначально Лиза не планировала участвовать в шоу из-за плотного рабочего графика — актриса снимается в кино и играет в театре. Но Никите Кацалапову, у которого проблемы со спиной, необходимо было подобрать партнершу хрупкого телосложения... и выбор пал на Арзамасову.
«Мы пробовали разные варианты. Вы знаете, что у Никиты есть определенные травмы спины, поэтому искали ему самую легонькую девочку — таковой стала Лиза», — сказал Илья Изяславич.
Пока Арзамасова и Авербух сконцентрированы на «Ледниковом периоде», за их годовалым сыном Левой присмотрит няня. «Есть и прекрасные бабушки. Думаю, скоро малыш будет приезжать на съемки... Все, естественно, не так просто — Лиза между тренировками носится. У нас жизнь очень загружена, но время распределяем так, что его хватало и на ребенка», — отметил 48-летний фигурист.
Не секрет, что в девятом сезоне к ведущим Алексею Ягудину и Алине Загитовой присоединится Анна Щербакова. Авербух рассказал, почему из дуэта решил сделать трио.
«Летом в Сочи не раз Аня говорила, что кататься в «Ледниковом» не готова, а вот если бы была возможность вести, было бы здорово. Я предложил эту идею Константину Львовичу Эрнсту, он сказал «это хорошо», — рассказал спортсмен, подчеркнув, что верит в способности 18-летней фигуристки.
Публикуем полный список участников.
КОМАНДА АЛЕКСАНДРА ЖУЛИНА:
Оксана Домнина — Марат Башаров;
Елизавета Арзамасова — Никита Кацалапов;
Татьяна Волосожар — Вячеслав Чепурченко;
Регина Тодоренко — Александр Энберт;
Алла Михеева — Иван Букин;
Татьяна Тотьмянина — Иван Колесников.
КОМАНДА ИЛЬИ АВЕРБУХА:
Елена Ильиных — Егор Бероев;
Валерия Ланская — Роман Костомаров;
Евгения Медведева — Даня Милохин;
Дарья Мороз — Максим Маринин;
Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев;
Виктория Синицына — Иван Скобрев.
члены жюри:
Светлана Захарова;
Татьяна Навка;
Елена Летучая;
Елена Чайковская;
Дмитрий Хрусталев.