. Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику

Фигуристка Татьяна Волосожар поделилась фото с Максимом Траньковым, посвятив ему поздравление в Телеграм-канале. Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар поздравила мужа Максима Транькова с днем рождения. Седьмого октября отмечает свой день рождения прославленный фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Ему исполнилось 39 лет. В этот день спортсмен принимает поздравления от друзей, коллег, поклонников и своей семьи. В числе первых свои теплые пожелания Максиму Транькову оставила его супруга и партнер по льду Татьяна Волосожар.«Сегодня солнечный день и особенный для нас и нашей семьи! Сегодня родился ты — моя любовь, поддержка и опора, Максим Траньков! Все, конечно, пожелаем тебе с малышами лично, но и здесь хочу написать: люблю тебя бесконечно 😘😘😘», — написала Татьяна Волосожар в Телеграм-канале. «Здорово, с Президентом в один день Днюха🎉👍🤩🎁. Поздравляем 🍾», «С Днем Рождения, настоящий мужчина! И красивый, и сильный, и муж примерный и отец и такой заслуженный человек!», «Макс тот самый человек, которого обожают все! С днём рождения, прекрасный мужчина! 💯💢💥💫», откликнулись поклонники фигуристов. Напомним, Татьяна Волосожар в браке с Максимом Траньковым родила дочку Анжелику и сына Теодора. Малышам пары 5 лет и полтора года соответственно.