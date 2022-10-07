. Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику

Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику
Фигуристка Татьяна Волосожар поделилась фото с Максимом Траньковым, посвятив ему поздравление в Телеграм-канале. Прославленная фигуристка Татьяна Волосожар поздравила мужа Максима Транькова с днем рождения. Седьмого октября отмечает свой день рождения прославленный фигурист, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Ему исполнилось 39 лет. В этот день спортсмен принимает поздравления от друзей, коллег, поклонников и своей семьи. В числе первых свои теплые пожелания Максиму Транькову оставила его супруга и партнер по льду Татьяна Волосожар.
«Сегодня солнечный день и особенный для нас и нашей семьи! Сегодня родился ты — моя любовь, поддержка и опора, Максим Траньков! Все, конечно, пожелаем тебе с малышами лично, но и здесь хочу написать: люблю тебя бесконечно 😘😘😘», — написала Татьяна Волосожар в Телеграм-канале. «Здорово, с Президентом в один день Днюха🎉👍🤩🎁. Поздравляем 🍾», «С Днем Рождения, настоящий мужчина! И красивый, и сильный, и муж примерный и отец и такой заслуженный человек!», «Макс тот самый человек, которого обожают все! С днём рождения, прекрасный мужчина! 💯💢💥💫», откликнулись поклонники фигуристов. Напомним, Татьяна Волосожар в браке с Максимом Траньковым родила дочку Анжелику и сына Теодора. Малышам пары 5 лет и полтора года соответственно.
# Шоу-бизнес Волосожар Татьяна
По материалам: z-aya

Последние новости

Стал известен город проведения «Евровидения»
Стал известен город проведения «Евровидения»
Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику
Татьяна Волосожар призналась в любви мужу - имениннику
Ксения Собчак отправилась в командировку в норковых тапках
Ксения Собчак отправилась в командировку в норковых тапках
Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об артистах
Соседи Пугачевой и Галкина*в деревне Грязь рассказали правду об
Путин подписал указ о создании нового оператора проекта Сахалин-1
Путин подписал указ о создании нового оператора проекта Сахалин-1
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.10.2022 (16 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 07.10.2022 (16 фото)
Мавлид ан-Наби отметят 8 сентября 2022 года: история торжества в честь дня рождения пророка Мухаммеда, правила и запреты
Мавлид ан-Наби отметят 8 сентября 2022 года: история торжества в
Фурам из Европы разрешили перевозить грузы в Белоруссии
Фурам из Европы разрешили перевозить грузы в Белоруссии
Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20
Путин и Зеленский согласились приехать на саммит G20
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена

Топ на сегодня

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины
В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины

Еще по теме

Российские фигуристы Волосожар/Траньков полностью пропустят текущий сезон
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Волосожар и Траньков пропустят весь сезон
Олимпийские чемпионы Волосожар и Траньков станут родителями
7-месячный сын Татьяны Волосожар растет ее копией