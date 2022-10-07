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Тимченко заявил, что Совфед изучит ситуацию с ростом спроса на нотариусов

Тимченко заявил, что Совфед изучит ситуацию с ростом спроса на нотариусов

Ситуация, связанная с ростом спроса и расценок на услуги нотариусов, находится на контроле Совета Федерации. При выявлении нарушений сенаторы могут предпринять жесткие меры, заявил «СенатИнформ» глава Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что после объявления в России частичной мобилизации спрос россиян на услуги нотариусов вырос в 6,5 раза, а на консультации адвокатов — в 1,5 раза.

«Важно, чтобы на фоне возросшей естественной потребности в услугах нотариусов, когда некоторые недобросовестные предприниматели пытаются заработать, они находились в рамках приличия. Председатель Совета Федерации поручила этот вопрос мониторить, чтобы вовремя предпринять жесткие меры в случае нарушений», — отметил Тимченко. 

По его мнению, рост спроса на некоторые услуги не связан непосредственно с частичной мобилизацией, а происходит в силу естественных причин. Люди хотят чувствовать себя в безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, отметил сенатор.

Ранее член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Николай Владимиров 5 октября по итогам круглого стола в палате регионов сообщил «Парламентской газете», что в осеннюю сессию Госдумы во втором чтении может быть рассмотрен законопроект, принятие которого позволит разработать более понятную и прозрачную формулу единого нотариального тарифа. Это поможет создать экономическую основу для возникновения частной нотариальной деятельности и сделает услуги нотариусов более доступными для россиян, отметил сенатор. 

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По материалам: pnp.ru

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