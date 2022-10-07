. Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart (16 фото)
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Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart (16 фото)

Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My HeartСегодня знаменитой американской певице Тони Брэкстон исполняется 55 лет. В нашей стране ее больше знают по хиту Un-Break My Heart, который звучал из каждого утюга в конце 90-х. В США же она еще и актриса, общественный деятель и борец за права женщин. Тони прошла большой путь: победила болезнь, сменила имидж, помогала нуждающимся. В ее прекрасный голос все еще не изменился.


Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
Тони Брэкстон - 55: как выглядит певица, спешвая легендарную Un-Break My Heart
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По материалам: триникси

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