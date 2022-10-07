. Участниками третьего сезона "Лиги Лекторов" хотят стать свыше 9 тысяч человек
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Участниками третьего сезона "Лиги Лекторов" хотят стать свыше 9 тысяч человек

Участниками третьего сезона "Лиги Лекторов" хотят стать свыше 9 тысяч человек

Более 9 тысяч заявок принято от желающих участвовать в третьем сезоне конкурса "Лига Лекторов" Российского общества "Знание".

Главная цель конкурса - поиск просветителей, готовых делиться знаниями с другими. После подведения итогов выберут 50 лучших лекторов страны.


Отличительная особенность нового сезона "Лиги Лекторов" - разнообразие возрастов и профессий участников. Например, возраст конкурсантов варьируется от 18 до 88 лет, а род деятельности – от артистов и художников до юристов и учителей.

"Высокая востребованность конкурса среди людей самых разных профессий, разных возрастов вдохновляет нас на развитие и поиск новых форматов просвещения, которые будут интересны всем в нашей стране", – подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Конкурсанты будут соревноваться по таким направлениям, как экология, благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, и многие другие. Традиционно самое популярное направление – социально-гуманитарное.

Третий сезон продлится до конца апреля 2023 года. На церемонии награждения назовут имена 50 победителей "Лиги Лекторов", которых наградят денежными призами и званием Лектор "Знания".

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По материалам: uposters.ru

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