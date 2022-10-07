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В Австрии призвали отменить санкции против России

В Австрии призвали отменить санкции против РоссииКандидат в президенты Австрии Бруннер призвал отменить санкции против России

Антироссийские санкции Европейского союза должны быть отменены в силу их неэффективности, заявил РИА Новости кандидат в президенты Австрии, глава партии «Народ — Свобода — Основные права» (MFG) Михаэль Бруннер. По его словам, такие меры Запада не смогли повлиять на изменение ситуации на Украине.

«Евросоюз должен отменить санкции хотя бы потому, что они пока не привели к прекращению боевых действий. Необходимо найти согласованное решение. Это может быть автономия восточных областей по образцу Южного Тироля. В самой Украине должен быть проведен обязательный референдум по вопросу о строгом нейтралитете», — сказал Бруннер.

Кандидат в президенты республики также видит «шанс для сотрудничества между Россией и Евросоюзом просто потому, что Россия тоже является частью Европы, и Евросоюз ни при каких обстоятельствах не должен в одностороннем порядке уступать США и НАТО».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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