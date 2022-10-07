В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Сегодня, 10:20 Вадим Карасев
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
По его словам, с прибытием резервов появляются шансы на вытеснение противника с занимаемых позиций. «Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — отметил он.
На краснолиманское направление прибывает подкрепление. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.
По его словам, с прибытием резервов появляются шансы на вытеснение противника с занимаемых позиций. «Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — отметил он.
По материалам: lenta.ru