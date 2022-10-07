. В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста
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В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста

В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста


Ожидаемая ролевая игра One Piece Odyssey, которая создается по знаменитой вселенной One Piece в сотрудничестве лично с Ода Эйичиро, сегодня получила новый трейлер. Ниже можно посмотреть видео, в котором разработчики One Piece Odyssey демонстрируют Королевство Алабаста. Данная локациях хорошо знакома игрокам, которые знают историю саги One Piece.


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Напомним, релиз One Piece Odyssey должен состояться уже 13 января 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра расскажет о приключениях персонажей из One Piece на таинственном острове.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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