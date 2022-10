. В новом трейлере One Piece Odyssey представили Королевство Алабаста

Вадим Карасев





Ожидаемая ролевая игра One Piece Odyssey, которая создается по знаменитой вселенной One Piece в сотрудничестве лично с Ода Эйичиро, сегодня получила новый трейлер. Ниже можно посмотреть видео, в котором разработчики One Piece Odyssey демонстрируют Королевство Алабаста. Данная локациях хорошо знакома игрокам, которые знают историю саги One Piece.

Напомним, релиз One Piece Odyssey должен состояться уже 13 января 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Игра расскажет о приключениях персонажей из One Piece на таинственном острове.