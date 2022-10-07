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В России захотели разработать поправки о нормах проведения квестов

В России захотели разработать поправки о нормах проведения квестовДепутат Лантратова: в Госдуме разработают поправки о нормах проведения квестов

Депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала о намерении разработать поправки в закон о нормах проведения развлекательных квестов в целях безопасности. Об этом она сообщила РИА Новости.

«В ближайшее время в Госдуме будет создана рабочая группа, которая обсудит и затем предложит к внесению поправку в закон, регулирующий проведение квестов», — заявила Лантратова. Она отметила, что в создании законопроекта примут участие эксперты из Министерства культуры России, Роспотребнадзора, Следственного комитета и МВД. По словам депутата, заседание рабочей группы пройдет в период осенней сессии, а изменения будут внесены после обсуждения.

Лантратова подчеркнула, что опасения связаны с риском причинения вреда здоровью участников квестов, в особенности детей. На сегодняшний день закон никак не регламентирует организацию работы подобных мероприятий из-за отсутствия определения понятия «квест». «В связи с этим назрела необходимость правового регулирования квест-индустрии путем принятия специальных норм и правил, стандартов безопасности квестов, которые будут обязательны для исполнения», — поделилась парламентарий.

В частности, планируется ввести определенные исключения для участия по состоянию здоровья. Например, людей с сердечными и невротическими заболеваниями не допустят до прохождения квеста.

В сентябре во время квеста пострадали пять человека, включая трех подростков. В процессе мероприятия взорвался небольшой газовый баллон, после чего начался пожар.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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