. В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза

Вадим Карасев

VK увеличила число IТ-специалистов в сентябре 2022 года в два раза в сравнении с сентябрем 2021 года - компания наняла более 400 сотрудников, пишет ТАСС.

"В сентябре текущего года к VK присоединилось более 400 сотрудников - это в два раза больше, чем в сентябре 2021 года", - сообщили в VK.

Наибольшим спросом пользуются специальности разработчиков, особенно мобильных приложений, инженеров по тестированию, продакт-менеджеров и продуктовых аналитиков. На эти позиции приходится до 70% от общего числа нанятых специалистов, отметили в компании.