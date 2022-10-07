В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза
Сегодня, 02:20 Вадим Карасев
VK увеличила число IТ-специалистов в сентябре 2022 года в два раза в сравнении с сентябрем 2021 года - компания наняла более 400 сотрудников, пишет ТАСС.
"В сентябре текущего года к VK присоединилось более 400 сотрудников - это в два раза больше, чем в сентябре 2021 года", - сообщили в VK.
Наибольшим спросом пользуются специальности разработчиков, особенно мобильных приложений, инженеров по тестированию, продакт-менеджеров и продуктовых аналитиков. На эти позиции приходится до 70% от общего числа нанятых специалистов, отметили в компании.
По материалам: uposters.ru