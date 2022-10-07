. В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза
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В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза

В сентябре число трудоустроенных IТ-специалистов в VK выросло в два раза

VK увеличила число IТ-специалистов в сентябре 2022 года в два раза в сравнении с сентябрем 2021 года - компания наняла более 400 сотрудников, пишет ТАСС.

"В сентябре текущего года к VK присоединилось более 400 сотрудников - это в два раза больше, чем в сентябре 2021 года", - сообщили в VK.


Наибольшим спросом пользуются специальности разработчиков, особенно мобильных приложений, инженеров по тестированию, продакт-менеджеров и продуктовых аналитиков. На эти позиции приходится до 70% от общего числа нанятых специалистов, отметили в компании.

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По материалам: uposters.ru

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