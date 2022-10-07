. В Совфеде обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны

Вадим Карасев

Сенатор Цеков: провоцирование Зеленским ядерной войны нужно обсудить в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провоцирует ядерную войну между НАТО и Россией. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

По его словам, эту тему нужно вынести на обсуждение в Совбез ООН. Речь идет о заявлении украинского лидера, который указал, что НАТО должна нанести «превентивные» удары по России вместо того, чтобы ждать ядерных ударов с ее стороны. «Создается впечатление абсолютной неадекватности Зеленского. Он не понимает, какие могут быть последствия от реализации его слов. Он провоцирует фактически ядерную войну между Россией и НАТО, от которой погибнет весь мир», — прокомментировал высказывание Зеленского Цеков.

Политик отметил, что подобные слова характеризуют главу Украины, благодаря которому страна оказалась в нынешнем состоянии. Член Совфеда подчеркнул, что Зеленский «несет угрозу миру», вместо заботы о своей стране и ее гражданах. Цеков также указал на то, что западные страны приглашают украинского президента выступать на их мероприятиях, что, по его мнению, характеризует состояние мирового сообщества. Сенатор призвал вернуться к гарантиям безопасности, о которых говорила Россия в декабре прошлого года.

Ранее Цеков заявил, что если Зеленский откажется вступать в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, это будет делать следующий президент Украины. По словам сенатора, временные успехи вскружили голову украинскому лидеру.