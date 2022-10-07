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В США заявили о невозможности бесконечного финансирования Украины

В США заявили о невозможности бесконечного финансирования УкраиныЧлен Конгресса США Стюарт: невозможно финансировать Киев без понимания стратегии Байдена

Член палаты представителей конгресса США от республиканской партии Крис Стюарт заявил о невозможности бесконечного финансирования Украины без понимания стратегии главы государства Джо Байдена по завершению военных действий. Такой точкой зрения он поделился в своей колонке для издания Fox News.

«Байден продолжает давать миллиарды на помощь Украине, но у него нет стратегии по предотвращению конфронтации с Россией», — отмечает Стюарт. По словам конгрессмена, «настало время» для ответов на ряд критически важных вопросов, которые связаны с увеличивающимся объемом помощи Украине. В частности, необходимо обозначить конечную цель данной поддержки. В противном случае, дальнейшие траты выглядят как безответственность.

Политик также раскритиковал стремление украинской стороны вернуть Крым любой ценой. «Важно отметить, что Крым был признан Россией с 2014 года и имеет гораздо больше исторических и культурных связей с Россией, чем с Украиной. Путин, несомненно, расценил бы наступательные действия на Крым как акт войны на российской территории», — подчеркнул он.

Стюарт добавил, что оказание помощи Украине со стороны США вернуть ее бывшие территории окажется «длительным и жестоким предприятием». По его мнению, затянувшиеся усилия по изгнанию всех российских войск с востока Украины все также повышают риски вовлечения Вашингтона в прямой конфликт с Россией.

Ранее Госдепартамент США захотел проконтролировать, как расходуется выделенная Вашингтоном помощь Киеву. Сообщалось, что ведомство занимается поиском специалистов, способных предоставить услуги по «документированию, мониторингу и оценке результата предоставления помощи Украине».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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