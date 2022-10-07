. В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян

В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян

В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиянВ ЗВО заявили, что военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил

Военкомат может определить человека в стрелки, даже если он не служил. Об этом заявили изданию «Фонтанка» в Западном военном округе (ЗВО), комментируя историю мобилизованного петербуржца, который нашел у себя «исправления» в военном билете.

До этого 32-летний житель Петербурга получил повестку и явился в военкомат Калининского района, откуда его отправили в часть. Там указали, что мужчина ограниченно годен, не служил и не попадает под частичную мобилизацию. Позже его снова вызвали и отдали военный билет, в котором он заметил «исправления». Мужчина утверждает, что у него появились отметка «стрелок» и данные о прохождении военных сборов, на которых он ни разу не был. По его словам, как минимум тридцати мобилизованным выдали военные билеты со вписанными отметками.

«Присвоение военно-учетной специальности (ВУС) законно, так как ряд специальностей, таких как "стрелок", не требуют специальной подготовки», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

В ведомстве подчеркнули, что о «нарисованных» военных сборах в военных билетах организована проверка.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Позже глава Минобороны Сергей Шойгу разъяснил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию подпадают люди с нужными для армии военно-учетными специальностями.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
Финальный трейлер к фильму по роману Евгения Замятина "Мы"
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на преследование наркомана
"Хочу жениться": Алина Загитова пожаловалась на
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Покупка замка Аллы Пугачевой станет унижением для любого бизнесмена
Алина Загитова закрутила роман
Алина Загитова закрутила роман
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Астролог предсказала печальную судьбу Аллы Пугачевой
Никита Пресняков высказался о мобилизации
Никита Пресняков высказался о мобилизации
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных россиян
В ЗВО прокомментировали «исправления» в военниках мобилизованных
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую Родительскую субботу, 8 октября 2022 года
Что нужно сделать православному человеку для поминовения в Покровскую
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Алина Загитова призналась, что у нее появился бойфренд
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского психопата
Бэйл рассказал об угрозах после утверждения на роль американского
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил двух человек из реестра СМИ-иноагентов

Топ на сегодня

Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и Меган отложили выпуск книги и фильма
«Добавят яда и сделают откровения еще противнее»: почему Гарри и
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
Лунный день сегодня 7 октября 2022 года
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
А ведь он просто взял и испортил им свадьбу
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2
Брянская выбрала имидж-вечеринки вместо возвращения на Дом-2

Еще по теме

Президент Украины утвердил новые военные билеты
Трех семилетних мальчиков вызвали в военкомат в Уссурийске
Дума одобрила в первом чтении законопроект о явке в военкомат без повестки
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных