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«ВКонтакте» объявила о масштабной акции

«ВКонтакте» объявила о масштабной акции«ВКонтакте» проведет масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения»

«ВКонтакте» в честь своего 16-летия проведет масштабную благотворительную кампанию «Добрый день рождения». Об этом объявлено в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Акция будет проходить до 28 октября в мини-приложении «VK Чекбэк», где откроется специальный раздел — там пользователей будут ждать добрые и увлекательные задания с ценными призами и подарками от партнеров соцсети.

В частности, юзеры смогут раскрасить праздничный логотип «ВКонтакте» — за каждый из них на счет благотворительного фонда поддержки лиц с нарушением развития и интеллекта «Лучшие друзья» будет отправляться 16 рублей. Также в мини-приложении будет предусмотрена возможность помочь фонду самостоятельно.

«"ВКонтакте" уже 16 лет соединяет миллионы людей, сервисы и компании для общения, развлечений, образования, получения и предоставления услуг. За это время появились многомиллионные сообщества, мы преодолели отметку в 100 миллионов активных пользователей в месяц, юзеры обмениваются 15 миллиардами сообщений в сутки, авторы контента в этом году заработали уже больше 3 миллиардов рублей. Дальше нас ждут новые высоты», — отметила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.

В честь дня рождения «ВКонтакте» планирует привлечь как можно больше людей к участию в системной благотворительности. Все собранные средства будут направлены в фонд «Лучшие друзья» — это поможет людям с особенностями развития и интеллекта найти друзей, новые увлечения, хобби и работу.

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По материалам: lenta.ru

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