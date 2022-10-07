. Владимир Путин и его личная жизнь

Сегодня у президента РФ день рождения — Владимиру Путину исполняется семьдесят лет. У каждой, даже самой красивой, истории есть начало и конец. В 1980 году 22-летняя жительница Калининграда Людмила Шкребнева на три дня прилетела с подругой в Питер. Знакомый позвал их на спектакль, а с собой пригласил друга, 28-летнего Владимира Путина. Улыбчивая блондинка сразу ему понравилась. На следующий вечер снова был театр и на третий тоже… Когда Люда уезжала, Путин написал ей на листочке номер телефона. Владимир Путин развелся с супругой Людмилой Александровной в 2013 году. Они сообщили общественности, что решение было обоюдным. В 70-й день рождения президента вспоминает их долгую семейную жизнь. Больше трех лет влюбленные проверяли свои чувства. Он заговорил о браке в апреле 1983 года, мужественно признал, что бывает резок, может обидеть. Она ответила: «Ты мне нужен» — и услышала признание в любви и… дату будущей свадьбы: 28 июля. Все началось в театре — и в театре же закончилось. 6 июня после балета «Эсмеральда» президентская чета в интервью корреспонденту телеканала «Россия» объявила о своем решении расстаться.О причинах развода и о будущем в отношениях экс-супругов в 2013-м рассказывал экстрасенс Мохсен Норузи: «Охлаждение в отношениях произошло пять-5,5 лет назад. Но до сих пор чувствуется энергетика взаимоуважения и любви. Долгое время они уже не жили вместе, однако окончательное решение о разводе приняли в конце 2012 года. Причиной вижу нехватку общения и эмоциональный голод. Людмила сейчас абсолютно спокойна, занята в социальных проектах. В личной жизни она не останется одна, в скором времени я вижу с ней рядом человека, готового дать эмоциональное и моральное тепло. С бывшим супругом сохранятся дружеские отношения, они периодически будут встречаться с дочками и их семьями». Владимир Путин: «Я понял, что если не женюсь еще года два-три, не женюсь никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила ее искоренила». Людмила Путина: «Я вышла замуж через три с половиной года после знакомства. За все время мы ни разу не отмечали годовщину свадьбы». «Я всегда хотела, чтобы дочку назвали Наташа. А Владимир Владимирович сказал: «Нет, она будет Машей». Я — в слезы. Однако потом поняла, что выбора нет, и дочурка все равно будет Машей», — вспоминает Путина. «Они живут обычной рядовой жизнью, рядовой — я хочу это подчеркнуть. И я этому очень рад, — сказал Путин о дочерях во время пресс-конференции в «Останкино» в 2011 году. — Они у меня умные, воспитанные девушки, очень сдержанные, но с чувством собственного достоинства и делают успехи во многих областях».Владимир Путин: «Копить деньги я не особенно умею. Да и на что копить-то? Я считаю, что нужно иметь комфортное жилье, нормально питаться, прилично выглядеть, дать хорошее образование детям, иметь возможность иногда съездить куда-нибудь отдохнуть. И это все, на что нужны деньги. А на что еще? Вообще, если бы у меня была куча денег, я бы поездил, попутешествовал». Людмила Путина: «Он никогда не придавал значения одежде. У него всегда было два-три костюма. Ну, еще джинсы, рубашки. Дома он ходил в джинсах и свитере. Сейчас, поскольку все время на публике, стал к этому относиться внимательнее». Людмила: «Раньше ездили отдыхать вместе. Два раза на Куршскую косу. За границей были. А теперь... Знаете, я больше не строю планов. Раньше строила, и когда они рушились или не сбывались, мне было всегда ужасно больно, плохо, обидно. А потом я поняла: проще всего, чтобы не было разочарований, не строить планов — ни совместного отдыха, ни праздников, ни отпусков». Людмила Путина: «Такого не было, чтобы мы не считали деньги. Даже не знаю. Это, наверное, надо каким-то крупным бизнесом заниматься, чтобы их не считать». «Свидания — это особая история. На них я никогда не опаздывала, а он — постоянно. Полтора часа — это было в порядке вещей. Стою в метро. Первые 15 минут опоздания выдерживаю нормально, 30 — вроде бы ничего. Но когда уже час проходит, то просто плачешь от обиды. А через полтора уже не испытываешь эмоций... Владимир Владимирович измором меня брал». «Мне позвонил приятель и сказал, что приглашает в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки были. На следующий день опять пошли. Уже я билеты доставал. И на третий тоже. С одной из них я начал встречаться. С Людой, моей будущей женой». «Если бы меня волновала только моя личная судьба, я бы сказала мужу: «Володя, я тебя просто умоляю, не надо этого ничего. Давай останемся в стороне. Давай будем жить по-другому». Но я же не сказала».«Я тогда впервые увидела его в работе. Сидела, открыв рот. А он говорил о политике, экономике, истории, юриспруденции. Я слушала и все время думала: «Откуда он все это знает?» Но знаете, я как-то всегда в него верила. Сколько раз он начинал с нуля. И получалось». «Меня не нужно носить на руках. Я, наверное, из той категории женщин, о которых сказано: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Есть женщины, которых не носят на руках». Людмила Путина: «В церкви мы бываем примерно раз в месяц. Вера — это очень личное». «Вам приходится ходить на приемы, вести с мужем светскую жизнь, соблюдать этикет. Вас это не тяготит?» — спрашивали первую леди. «Если есть с кем поболтать, то нет. Женщине всегда приятно красиво одеваться. Другое дело, что сама политика никогда меня не интересовала. Вот это скучно». «Очень красивая музыка. И впечатления, что наш балет достиг какого-то великолепия и совершенства. Настолько легки и незаметны движения актеров по сцене. Кажется, что они порхают. Это адский труд, он совершенно не виден зрителю», — сказала Людмила Путина о балете «Эсмеральда». Только ли о нем?» Когда Владимир Путин оформил развод с супругой в 2013 году, они постарались ответить журналистам в коротком интервью, почему расстались.«Вся моя работа связана с публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Вот Людмила Александровна отстояла вахту девять лет», — заявил глава государства. Во время прямой линии с президентом России в 2014 году звонившие интересовались, собирается ли он вновь жениться. Путин, со свойственным ему чувством юмора, высказался на эту тему, не раскрывая деталей личной жизни. «Знаете что, мне сначала свою бывшую жену, Людмилу Александровну, замуж надо выдать, а потом я уже и о себе подумаю». Бывшие супруги остались в хороших отношениях. Общаясь с журналистами в 2016 году, Владимир Владимирович признался, что периодически видится с экс-женой. «Мы с Людмилой Александровной иногда видимся. Нечасто, но встречаемся. У нас очень добрые отношения. Может быть, даже лучше, чем были раньше», — подчеркнул глава государства.