. Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей

7 октября президент РФ Владимир Путин отметит день рождения. В свой юбилей он приедет в родной Петербург. В Кремле рассказали, чем займется глава государства в важный день. Владимир Владимирович прилетит в Санкт-Петербург утром, а в середине дня у него состоится неформальная встреча с главами государств-участников СНГ. Мероприятие пройдет в Константиновском дворце. Пресс-секретарь президента не уверен в том, будут ли лидеры стран поздравлять Путина, но допустил такую возможность. Дальнейшую программу президента России в Кремле не раскрыли. Известно, что Владимир Владимирович сейчас очень занят из-за сложной обстановки в мире. Лидер страны постоянно находится на контакте с главами других государств и оперативно решает проблемы.Отметим, что накануне юбилея к духовенству обратился патриарх Кирилл, который попросил помолиться о здравии лидера России. Он разослал циркуляр с поручением вознести молитвы о здравии президента по всем епархиям в регионы. Кроме того, глава РПЦ напомнил — 8 октября отмечается День памяти преподобного Сергия Радонежского. Напомним, Владимир Владимирович родился в Ленинграде в 1952 году. Детство и зрелые годы он провел в Северной столице, работая на разные ведомства. В 90-е работал с тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком, после чего отправился в Москву и сделал политическую карьеру. В 2000-м был избран президентом России. Путин нередко приезжает в Петербург на разные праздники. Часто его можно заметить в центре города в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили. На севере города на Серафимовском кладбище похоронены его родители.