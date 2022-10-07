. Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Президент России подписал закон, согласно которому участники военных действий на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также члены их семей имеют право на каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Суть в том, что на время службы по контракту за мужчиной сохраняются место работы и должность, а время, проведенное в воинской части, засчитывается в трудовой стаж. Отсрочка одобряется на весь период мобилизации.

Кредитные каникулы предоставляются призывникам, а также россиянам, проходящим военную службу по контракту или находящимся на службе в Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующим в текущих боевых действиях.

Приостановить обязательства можно только по договорам кредита или займа, заключенным до дня мобилизации или подписания контракта об участии в военных действиях. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном Интернет-портале правовой информации.