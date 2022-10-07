. Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Президент России подписал закон, согласно которому участники военных действий на территориях Донецкой и Луганской народных республик и Украины, а также члены их семей имеют право на каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.


Суть в том, что на время службы по контракту за мужчиной сохраняются место работы и должность, а время, проведенное в воинской части, засчитывается в трудовой стаж. Отсрочка одобряется на весь период мобилизации.

Кредитные каникулы предоставляются призывникам, а также россиянам, проходящим военную службу по контракту или находящимся на службе в Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующим в текущих боевых действиях.

Приостановить обязательства можно только по договорам кредита или займа, заключенным до дня мобилизации или подписания контракта об участии в военных действиях. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном Интернет-портале правовой информации.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

Последние новости

"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских прав ради психического здоровья детей
"Гомосексуалиста" Галкина* потребовали лишить родительских
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Врач рассказал, какую обувь ни в коем случае нельзя носить зимой
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Ученые приблизились к разрешению главной проблемы крионики
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Мужа Ксении Собчак отправляют на фронт
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Владимир Путин отмечает семидесятилетний юбилей
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Анастасия Волочкова высказалась о нелегкой доле Анны Нетребко
Яна Поплавская готова идти на войну
Яна Поплавская готова идти на войну
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Гомосексуалиста Максима Галкина требуют лишить родительских прав
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Белфаст
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Китай осудил Запад за нарушения прав человека
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский
Умер заслуженный артист России Леонид Шумский

Топ на сегодня

Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких знаков зодиака день будет удачным
Гороскоп от Василисы Володиной на 7 октября 2022 года: для каких
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Кети Топурия рассказала о проблемах дочери и ее нового возлюбленного
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье одного из близнецов. Соцсети звезд
Врачи не пускают Косторную на лед, Ефременкова переживает за здоровье
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»
Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу «Ледниковый период»
Илья Авербух раскрыл некоторые подробности нового сезона шоу

Еще по теме

Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для мобилизованных
Путин подписал закон о кредитных каникулах для пострадавших от СOVID
Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Государственная дума приняла закон о кредитных каникулах