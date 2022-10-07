. Владимир Путин в свой день рождения устроил кредитные каникулы
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Владимир Путин в свой день рождения устроил кредитные каникулы

Владимир Путин в свой день рождения устроил кредитные каникулы
Президент РФ Владимир Путин подписал новый закон. Президент России подписал закон, согласно которому участники военных действий на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины, а также члены их семей имеют право на каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. На время службы по контракту за мужчинами сохраняются рабочие места и должности, а время, проведенное в воинской части, засчитывается в трудовой стаж. Также призывникам не придется платить по кредитам и ипотеке. В случае гибели на фронтах спецоперации родственников мобилизованных освободят от долгов. Льготный период продлится все время службы и еще 30 дней сверх того.
Кредитные каникулы предоставляются мобилизованным, а также россиянам, проходящим военную службу по контракту или находящимся на службе в Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета России, участвующим в текущих боевых действиях. Приостановить обязательства можно только по договорам кредита или займа, заключенным до дня мобилизации или подписания контракта об участии в военных действиях. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
# Шоу-бизнес Путин Владимир
По материалам: z-aya

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