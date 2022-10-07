. Водителю Ксении Собчак вынесли суровый приговор

Стала известна судьба водителя ведущей и журналистки Ксении Собчак. Суд вынес вердикт водителю, который вез Ксению Собчак 9 октября 2021 года по трассе Адлер – Красная Поляна и устроил ДТП со смертельным исходом. Олег Цой будет отбывать в колонии-поселении два года, он сразу признал свою вину и выразил готовность понести наказание в полной мере.Напомним, Олег Цой на «майбахе» выехал на встречную полосу в месте, где обгон был запрещен (стоял специальный знак). В результате чего врезался в «фольксваген-поло». Одна пассажирка в этом автомобиле погибла на месте, водитель и другой пассажир получили травмы. Водитель «майбаха» пошел под суд по статье 264 УК РФ. Кроме двух лет лишения свободы ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта, в течение трех лет, сообщает «ren.tv».